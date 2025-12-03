3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanıyor. Kamu kurumlarında görev yapan engelli personelin bugün izinli olup olmadığı ise merak konusu haline geldi. 3 Aralık memurlara tatil mi araştırılıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin haklarını savunmak ve toplumdaki farkındalığı artırmak adına özel bir yere sahip. Türkiye’de milyonlarca kamu çalışanı, bu anlamlı günde idari izin durumu hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda "3 Aralık Dünya Engelliler Günü memurlara tatil mi, Engelli kamu çalışanları için bugün idari izin var mı" soruları gündeme geldi.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MEMURLARA TATİL Mİ?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, resmi tatil değildir. Ancak kamu kurumlarında görev yapan engelli memurlar için durum farklı. 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne göre 3 Aralık'ın engelli kamu personeli için idari izin günü olduğu biliniyor.

Genelgede, engelli memurların hem Engelliler Haftası’nın ilk günü olan 10 Mayıs’ta hem de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde idari izinli sayılacağı belirtiliyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü memurlara tatil mi?

3 ARALIK KAMUYA TATİL Mİ?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm kamu çalışanları için tatil değil. Yani devlet daireleri, okullar ve diğer kamu kurumları normal mesai düzeniyle çalışmalarına devam ediyor. Tatil durumu yalnızca engelli personel için geçerli özel bir uygulamadır.

Bu nedenle, kamu kurumlarında çalışan diğer memur ve personelin 3 Aralık’ta çalışma düzeni değişmez. 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne göre bu tarihte yalnızca engelli personel idari izinli kabul ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası