Tavuk ve yumurta üretiminde bilinen şirketlerden olan Barış Tavukçuluk, mali sıkıntılar nedeniyle yaşadığı darboğazdan çıkamayarak konkordato başvurusunda bulundu.

Tavukçuluk sektöründe yıllardır hizmet veren ve Osmaniye'de bölgenin en büyük kafes sistemi üretimine sahip firmalardan biri olan Barış Tavukçuluk, konkordato sürecine girdi.

3 AY SÜRE VERİLDİ

Yaşadığı mali darboğazdan çıkamayan şirket, Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme firmaya 3 aylık geçici mühlet kararı verdi; süreç denetimi için de bir konkordato komiseri ataması yapıldı.

2009'DA KURULMUŞTU

2009'da kurulan şirket etlik ve yumurtalık civciv, hindi, ördek ve yarka (tavuk) üretiminin yanı sıra yemeklik yumurta üretimi ve kanatlı hayvan ticareti yapıyor.

Şirket ayrıca bölgenin en büyük kafes sistemi yarka üretim kapasitesine sahip kuruluşlarından biri olarak biliniyor.

