3 Aralık 2025 Çarşamba günü futbolseverler ekran başına kilitleniyor. Türkiye Kupası’ndan İtalya Kupası’na, Almanya Kupası’ndan İngiltere Premier Lig'e kadar birçok mücadele bugün canlı yayınlanacak. Günün maç programı ve yayıncı kanalları açıklandı. İşte, bugünkü maçlar listesi...

Hafta içi olmasına rağmen futbol heyecanı bugün de hız kesmiyor. Ziraat Türkiye Kupası elemeleri, Avrupa’nın önemli liglerinden karşılaşmalar ve DFB Pokal maçları sporseverlerin radarında. Bugün hangi maçların oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte günün tüm futbol maçlarının detaylı programı…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA? (3 ARALIK)

Ziraat Türkiye Kupası Elemeler:

13:00 | Karacabey Bld. - Kocaelispor | A Spor

13:30 | Eyüpspor - Çankaya FK | A Spor

15:30 | Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük | A Spor

18:00 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe | A Spor

20:30 | Trabzonspor - Vanspor | A Spor

İtalya Kupası

17:00 | Atalanta - Genoa | TRT Spor

23:00 | Inter - Venezia | TRT Spor

İspanya La Liga

21:00 | Athletic Bilbao - Real Madrid | S Sport - S Sport+

İngiltere Premier Lig

22:30 | Wolverhampton - Nottingham Forest | beIN Max 1

22:30 | Burnley - Crystal Palace | beIN Max 2

22:30 | Brighton - Aston Villa | beIN Sports 5,

22:30 | Arsenal - Brentford | beIN Sports 3

23:15 | Liverpool - Sunderland | beIN Sports 4

23:15 | Leeds United - Chelsea | beIN Sports 2

