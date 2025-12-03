Küresel piyasalarda ons gümüş fiyatı bugünkü işlemlerde en yüksek 58,95 doları görerek rekor tazeledi. Geçen yıl 28,90 dolardan kapanış yapan ons gümüşte 2025’teki prim %103 gibi oldukça yüksek bir orana ulaştı. Gri metaldeki bu yükseliş, TEFAS’ta işlem gören gümüş fonlarının performansına pozitif yansıdı. Son 1 aylık getiriler bile %17’nin üzerine çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Son haftalarda kıymetli metallerde yaşanan yükseliş dikkat çekerken, bu süreçte gümüş fiyatı tarihî zirve seviyelere yöneldi. Bugünkü işlemlerde de en yüksek 58,95 doları gören ons gümüş, yeni rekor seviyesini gördü.

Geçen yıl 28,90 dolardan kapanış yapan ons gümüşte 2025 yılındaki prim, bugün itibarıyla %103,60 gibi oldukça yüksek bir orana ulaştı. Sadece kasımda %15,80 yükselen gümüş, aralık ayı işlemlerine de %4’ün üzerinde primle devam ediyor.

EN ÇOK KAZANDIRAN FONLAR

Gümüşteki bu performans, TEFAS’ta işlem gören ve gümüşe yatırım yapan fonların getirilerine de yansıdı. Son 1 aylık dönemde en çok getiri sunun gümüş fonları şunlar oldu:

1- Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %17,20

2- Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %17,13

3- Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %17,12

4- İş Portföy Gümüş Serbest Fon: %17,04

5- TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %16,92

6- Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu: %16,74

7- Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %16,63

8- Ak Portföy Gümüş Serbest Fon: %16,34

9- QNB Portföy Gümüş Serbest Fon: %16,24

10- Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %16,16

GÜMÜŞTE BEKLENTİLER

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarına dikkat çekerek “Ons altın 1980 yılındaki reel zirvesini aştı. Bu zirve kabaca 2.300-2.400 dolar seviyelerindeydi. Bugün ise 4.200 dolara ulaşan altın, reel bazda rekor seviyelerde” dedi.

Gümüşte ise 1980 fiyatlarına göre reel getiri seviyesinin bugünkü fiyatından da yüksek noktalara işaret ettiğini aktaran Umut; gelecekte gümüşün altından daha iyi performans gösterebileceğini öngördü.

Gümüşten yeni rekor geldi! 1 ayda en çok bu fonlar kazandırdı

ENDÜSTRİYEL TALEP YÜKSEK

ABD Merkez Bankasından bu ayki toplantıda faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi, kıymetli metallerle birlikte gümüşe de destek oluyor.

Ancak iletkenlik özelliği ile endüstriyel bir emtia olarak da kullanılan gümüş; bugünün trend sektörleri olan yapay zekâ bilgisayarları ve çipleri, güneş panelleri ve elektrikli araç bataryalarında yoğun olarak kullanılıyor. Mevcut gümüş arzının, gelecek yıllarda talebi karşılamakta zorlanacağı yönündeki piyasa beklentileri de “gri metalde” yükselişi tetikliyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik, TEFAS’ta açıklanan veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

