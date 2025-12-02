Kaydet

İstanbul Büyükçekmece'de bir İETT otobüsüne yolcu gibi binen M.T. ve M.P. adlı 2 şüpheli, 'yankesicilik' yöntemiyle bir vatandaşın cebinden 6 bin 500 lira para çaldı. Hırsızlık anları, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri inceleyen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

