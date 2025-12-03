Bursa’nın tescilli lezzeti 'tahinli pide', asırlık bir fırında bu kez Peru’dan getirilen siyah susam tahiniyle yeniden yorumlandı. 100 yılı aşkın geçmişe sahip fırında üretilen siyah tahinli pide büyük ilgi görürken, besin değeri yüksek siyah susamın faydaları da dikkat çekiyor.

Bursa’da asırlık bir fırın, kentin coğrafi işaretli lezzeti “Bursa tahinli pidesi”ni, Güney Amerika’dan getirilen siyah susam tahiniyle farklı bir yorumla sunarak büyük beğeni topladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021 yılında coğrafi işaretle tescillenen tahinli pide, Bursa’da özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olarak biliniyor.

"100 YILI AŞKIN KÜLTÜREL BİR MİRAS"

Fırının işletmecisi Bülent Mertyürek, işletmenin 1928 yılında Rum sahibinden İnanç ailesine geçtiğini ve çok daha öncesine dayanan bir geçmişe sahip olduğunu anlattı. Psikoloji alanında yüksek lisans sahibi olan Mertyürek, “Bu tarihi fırında, coğrafi işaretli tahinli pide ve cevizli lokum gibi geleneksel ürünleri üretmekten ve Bursa’nın tarihi ve kültürel mekanlarının arasında hizmet vermekten mutluyum” dedi.

Fırının bulunduğu bölgenin geçmişte bir helvahane olduğuna dikkat çeken Mertyürek, “Osmanlı döneminde burada helva sohbetleri yapılırmış. Helva, tahin ve hamur birleşince tahinli pide ortaya çıkmış. Burada sadece bir fırın değil, 100 yılı aşkın kültürel bir miras ve paylaşım geleneği var. Üzerine biz eşsiz lezzetler ekliyoruz” diye konuştu.

PERU'DAN GELDİ, PİDEYE DÖNÜŞTÜ

Mertyürek, tahinli pideyi farklı bir bakış açısıyla hazırladıklarını vurgulayarak, “Bu beğenilen lezzeti siyah susam tahiniyle denedik. Siyah susam, Peru başta olmak üzere Hindistan ve Etiyopya’dan geliyor. Yaklaşık 8 bin 800 kilometre uzaklıktan getirdiğimiz bu susamı işleyerek tahin yaptık ve asırlık fırınımızda pideye dönüştürdük. İlk bakışta bazıları çekimser kaldı ama tadına bakanlar çok beğendi. Diğer tahinlere göre daha hafif ve farklı bir tat bırakıyor” dedi.

BİRÇOK DERDE DEVA

Siyah susam tahininin kabuğuyla birlikte öğütülmesi sayesinde kalsiyum, lif, magnezyum ve antioksidan bakımından zengin olduğunu belirten Mertyürek, “Dünyanın birçok yerinde şifa amacıyla tüketiliyor. Afrika’da ‘ölüm hariç her derde şifa’ deniliyor, Çin’de ise 100 gün düzenli yenirse birçok rahatsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Japonya’da ise özellikle çorba ve salatalarda kullanılıyor” diye ekledi.

SİYAH SUSAM TAHİNİNİN FAYDALARI

Siyah susam tahini, magnezyum, fosfor, kalsiyum, demir ve yüksek lif içeriği ile sağlıklı yağlar açısından zengin bir gıda olarak biliniyor. Düzenli tüketimi mide rahatsızlıkları ve gastrit gibi sorunlara destek olurken, içerdiği B vitamini, fosfor ve çinko sayesinde hafızayı güçlendirici ve beyin sağlığını destekleyici özellik gösteriyor. Ayrıca kalp-damar sağlığı, saç, tırnak ve cilt sağlığı açısından da faydalı kabul ediliyor.

