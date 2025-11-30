Bursa Uludağ'da düşen sıcaklıklarla birlikte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Oteller Bölgesi'nde pistler, tesis çatıları ve çevre kısa sürede beyaza bürünürken, hava sıcaklığı en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Bursa Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.

BÖLGE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve teleferik tesislerinin çatıları ile pistler beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Editör:ABDULLAH AYDEMİR

Haberle İlgili Daha Fazlası