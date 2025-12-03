ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde “otomatik elektronik imza” ile onaylandığını iddia ettiği tüm belgelerin artık geçersiz olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Biden yönetimi sırasında alınan bazı kararlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Trump, söz konusu dönemde “otomatik e-imza” ile imzalanmış tüm resmi belgelerin hukuken geçersiz olduğunu öne sürdü.

"HİÇBİR YASAL GEÇERLİLİĞİ YOKTUR"

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Joseph R. Biden Jr. döneminde kötü şöhretli ve yetkisiz ‘otopen’ (otomatik e-imza) ile imzalanmış tüm belgeler, bildiriler, başkanlık kararnameleri ve sözleşmeler bundan böyle hükümsüzdür ve hiçbir yasal geçerliliği yoktur.”

Ayrıca Trump, Biden tarafından imzalanmış bazı af kararlarının da artık hukuki geçerlilik taşımadığını belirtti.

SIK SIK VURGULAMIŞTI

Başkan, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, ilgili belgelerin Biden tarafından bizzat değil, otomatik e-imza ile onaylandığını sık sık vurgulamıştı.

