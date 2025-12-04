MasterChef Türkiye’de finale giden yolda önlük yarışında heyecan doruk noktasına ulaştı. 3 Aralık 2025 tarihli bölümde şefler, iki aşamalı yarışmada verdikleri puanlar ile son ceketi kazanan yarışmacıyı açıkladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, büyük final öncesinde heyecan dolu bir geceye sahne oldu. Şampiyonluğa bir adım kala yarışmacılar son şef ceketini giymek için kıyasıya mücadele etti. İki etaplı puanlama sonunda MasterChef’te dördüncü şef ceketini giyen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF 4. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef Türkiye’de şef ceketini daha önce Çağatay, Sezer ve Özkan giymişti. 3 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar, dördüncü ceket için tezgah başına geçti. İlk etapta bal ve tarçın temasının verildiği oyunda Hakan, 22 puan alarak rakiplerinin önünde yer aldı ve avantaj sağlayarak ikinci tura çıktı.

Gecenin finalinde yarışmacılar bu kez Ünlü Şef Ömür Akkor’un özel tabağını yaptı. “Kıymalı patatesli mantı, badem helvalı baklava” kombinasyonuyla yarışan finalistler, şeflerin verdiği puanlar sonrası sıralamaya girdi. İkinci etap sonunda toplamda en yüksek puanı alan Hakan, MasterChef Türkiye’de 4. ceketi giyen isim oldu.

MASTERCHEF’TE SON CEKETİ KİM KAZANDI?

Şeflerin iki aşamalı değerlendirmesinin ardından puan tablosu kesinleşti. İlk oyunda 22 puanla lider olan Hakan, final etabında da istikrarını sürdürdü. Gecenin sonunda Hakan 48 puana ulaşarak hedeflenen son ceket ödülünü kazandı. Gizem ise 46 puanla Hakan’ı takip etti ve ceket yarışını kıl payı kaçırdı.

MASTERCHEF İLK DÖRDE KİMLER KALDI?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda dördüncü ceketin sahibi olan Hakan, finale kalan isimler arasına katıldı. Daha önce şef ceketi kazanan Çağatay, Sezer ve Özkan ile birlikte yarışın final kadrosu tamamen belirlenmiş oldu. Bu dört isim, şampiyonluk için artık son etaba hazırlanacak.

Final haftasında yarışmacılar, hem bireysel dokunuşlarını hem de teknik becerilerini ortaya koyacak. Şampiyonluğu hedefleyen dört finalist, yeni etaplarda karşı karşıya gelerek kupayı almaya çalışacak.

