MasterChef Türkiye’nin 2 Aralık Salı gecesi yayımlanan son bölümünde üçüncü ceketi giyen yarışmacı belli oldu. Finale yaklaşan yarışmada nefes kesen iki etap sonrası şeflerin puanları sonucu kazanan açıklandı.

MasterChef Türkiye’de şef ceketlerini alan yarışmacılar birer birer netleşiyor. 2 Aralık Salı akşamı yayımlanan bölümde altı yarışmacı iki aşamalı zorlu turda mücadele etti. İki etapta da alınan puanlar, yarışmanın üçüncü ceket sahibini belirledi. İzleyiciler, “MasterChef 3. ceketi kim giydi?” sorusunun cevabını merak ediyor.

MASTERCHEF 3. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef’te üçüncü ceketi kazanan isim Özkan oldu. Hem ilk turda kendi oluşturduğu tabakta hem de final etabında topladığı yüksek puanlarla rakiplerini geride bırakan yarışmacı, şeflerin övgüsünü aldı. Özkan, gecenin sonunda Çağatay ve Sezer’in ardından üçüncü ceketin sahibi olarak büyük finale bir adım daha yaklaştı.

MasterChef 3. ceketi kim giydi? 2 Aralık Salı ceketi giyen yarışmacılar

MASTERCHEF'TE KAŞIĞI KİM ALDI?

2 Aralık Salı günü yayınlanan MasterChef bölümünde Özkan, ilk etapta pancar ve keçi peyniriyle bir tabak hazırladı. Hazırladığı tabakla Somer Şef'ten kaşık alan Özkan, bu sezonun ikinci kaşığını kazandı.

2 ARALIK MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ CEKETİ KAZANAN İSİM

2 Aralık Salı gecesi ekranlara gelen MasterChef’te yarışmacılar önce pancar ve keçi peyniriyle bir tabak hazırladı. Bu turun sonunda Özkan, 26,5 puan alarak ilk etabı birincilikle tamamladı. Hakan 23, Sümeyye 22, Gizem 21, Mert 18,5 ve Barış 17,5 puan aldı.

Final etabında ise yarışmacılar, konuk şef Hazer Amani’nin özel tabağı olan “iki farklı ördek” yemeğini hazırladı. Bir saatlik sürenin ardından yapılan değerlendirmede Özkan, toplamda 58,5 puana ulaştı ve gecenin kazananı oldu. Hakan 53,5 puanla ikinci sırada yer aldı.

MASTERCHEF'TE KİMLER CEKET GİYDİ?

MasterChef Türkiye’de finale doğru gidilirken şef ceketini alan yarışmacılar netleşmeye başladı. Daha önce Çağatay ve Sezer ceketi giymişti. 2 Aralık akşamı Özkan’ın da bu listeye eklenmesiyle birlikte üçüncü finalist belirlendi.

Her bir ceket, büyük final öncesi kritik bir avantaj sağlıyor. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde kalan son ceketleri almak için mücadele eden yarışmacılar, finale adlarını yazdırabilmek için her bölümde yüksek performans sergilemek zorunda.

