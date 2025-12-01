MasterChef Türkiye’de ceket heyecanı başladı. 30 Kasım akşamı yayımlanan bölümde, final aşamasına kalan 8 yarışmacı sezonun ilk ceketini kazanmak için mücadele etti. Günün sonunda ilk ceketi giyen yarışmacı belli oldu.

TV8’de ekranlara gelen MasterChef Türkiye’de final süreci hız kazanırken ceket oyunları da başladı. Son 8 yarışmacı, mutfak becerilerini ortaya koydukları iki aşamalı elemede karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucu, sezonun ilk MasterChef ceketi 30 Kasım gecesi sahibini buldu.

MASTERCHEF'TE İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef’te ceket için yapılan yarışma iki etap halinde gerçekleşti. İlk etapta yarışmacılardan chili biber ve hurmayı kullanarak bir tabak hazırlamaları istendi. Yarışmacılar, final sürecinin en zorlu aşamalarından biri olan bu turda şeflerden yüksek puan alma hedefiyle tabaklarını sundu.

İkinci etapta ise konuk şef Maksut Aşkar yarışmacılarla buluştu. Türkiye’de “üç bıçak” derecesini alan tek şef olan Aşkar, yarışmacılardan kendi yorumuyla hazırladığı tavuk kadınbudu tarifini yapmalarını istedi. Yedi aşamalı detaylı tarif, yarışmacılar için ciddi bir sınav oldu.

30 KASIM MASTERCHEF KİM CEKET GİYDİ?

Her iki turun ardından verilen puanlar sonucu yarışmacılar arasındaki farklar belirginleşti. İkinci etap sonunda Barış 39.5, Sümeyye 45, Gizem 46, Mert 46, Hakan 47, Sezer 48, Özkan 50 ve Çağatay 52 puan aldı.

Puanlamaların ardından, sezonun ilk MasterChef ceketini kazanan isim Çağatay oldu. Bu sonuçla Çağatay, final yolculuğunda önemli bir avantaj elde etti.

