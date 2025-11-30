MasterChef'te finale kısa bir süre kala elenen yarışmacı adayları merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu 29 Kasım Cumartesi gecesi MasterChef'te elenen ismi duyurdu.

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan bir kişi hayallerine veda etti.

Mert ve Ayla eleme potasına giden yarışmacılar arasındaydı. MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde ise yarışmacılar MasterChef'te devam edebilmek için rekabeti üst düzeye çıkarttı.

MasterChefte kim elendi? 29 Kasım Cumartesi MasterChef elenen isim gözyaşlarını tutamadı!

29 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı devam ediyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelerin sonucunda bir yarışmacı MasterChef'ten elendi. 29 Kasım Cumartesi günü en az puanı alan Ayla MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda ilk turda Sezer 20,5 puan, Çağatay 21 puan, Ayla 19,5 puan, Mert 22 puan aldı. Böylece ilk etabın birincisi 22 puanla Mert oldu.

İkinci turda Mert 41 puan, Sezer 41,5 puan, Çağatay 40,5 puan, Ayla 38 puan aldı.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Sezer

Çağatay

Ayla

Mert

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK VE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te tüm dokunulmazlık oyunlarını kırmızı takım kazandı. Masterchef'te ödül oyununu kazanan takım 150 bin TL'lik para ödülünün de sahibi oldu.

Editör:SEVCAN GİRGİN

