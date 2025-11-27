TV8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de, final kısa bir süre kala heyecan giderek artıyor. Eleme potasındaki Çağatay, Ayla, Murat Can ve Mert arasında hayallerine kimin veda ettiği merak konusu oldu.

MasterChef'te eleme heyecanı devam ediyor. 26 Kasım Çarşamba yayınlanan bölümde yarışmacılar, eleme gecesinde tüm performansını ortaya koydu. Rekabetin zirveye çıktığı bölümde elenen isim birçok kişi tarafından araştırmaya başladı.

MasterChefte kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 26 Kasım MasterChefe veda eden isim belli oldu

Haftanın zorlu eleme potasından çıkmak için kıyasıya mücadele eden Çağatay, Ayla, Mert ve Murat Can arasından, şeflerin kararıyla en az puanı alarak MasterChef hayallerine veda eden isim Murat Can oldu.

26 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda iki takım arasında büyük bir rekabet vardı. Şeflerin kararıyla dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım, rahat bir nefes aldı.

26 KASIM MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Takım oyununda Kırmızı Takıma karşı yenilen Mavi Takım yarışmacıları, bireysel olarak mücadele etti. Başarılı tabağı hazırlayan isim ise Sezer oldu. Böylelikle Sezer bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak kendini koruma altına aldı.

SEVCAN GİRGİN

