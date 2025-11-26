Ekranların en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Kırmızı ve Mavi Takım'ın kıyasıya mücadelesinin ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Bu kapsamda eleme potasına giren son iki isim de netleşti.

Sevilen yemek yarışmacı MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. 25 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümde, kaybeden takımdaki yarışmacılar, bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte tüm ayrıntılar...

MasterChefte eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Potaya giren isimler netleşti

25 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takım dokunulmazlığı kaybetmesi üzerine iki isim daha eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu Sezer kazanması üzerine Murat Can ve Çağatay eleme oylaması yapılmadan potaya gitti.

Böylelikle bu haftanın eleme adayları Mert, Ayla, Murat Can ve Çağatay olarak belirlendi.

MasterChefte eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Potaya giren isimler netleşti

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci takım dokunulmazlığı oyununda kırmızı ve mavi takım 45 dakika içinde pizza çeşitleri hazırladı.

Şeflerin oy birliğiyle beraber takım oyununda dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası