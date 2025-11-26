Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah Partisi'nin birleşebileceğini belirterek "Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı. Davutoğlu ayrıca Altılı Masa ile ilgili soruda CHP'ye tepki göstererek sitem etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir yayında gündeme ve ittifak tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, siyasi partilerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerek seçim sürecine girilmeden yeni bir birliktelik oluşturulabileceğini söyledi.

“GÜN EGO YAPMA GÜNÜ DEĞİL”

EKOL TV'ye konuşan Davutoğlu, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin ortak bir çatıda buluşabileceğini belirterek, "Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU KOŞULLAR GENİŞ TABANLI İTTİFAKLARI ZORUNLU KILIYOR"

Siyasi partilerin karşılıklı sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulların geniş tabanlı ittifakları zorunlu kıldığını söyledi. Davutoğlu, partiler arası diyaloğun sürmesi gerektiğinin altını çizdi.

"CHP KİBİRLE ALTILI MASA'YI HEBA ETTİ"

Programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yeniden Altılı Masa'yı kurma teklifinde bulunması halinde vereceği cevap sorulan Davutoğlu, bununla ilgili net bir eleştiride bulundu. Eski ortaklarına yönelik sitemini dile getiren Davutoğlu, "6'lı masa toplumsal bir barış projesiydi, ama maalesef CHP seçim sonrası girdikleri kibirle o büyük toplumsal barış projesini kendileri heba ettiler." dedi.

Davutoğlu, Türkiye’nin geleceği açısından geniş tabanlı siyasi iş birliklerinin önemini yineleyerek, partiler arası güven ortamının yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Bu süreçte herkesin sağduyulu davranmasının kritik olduğunu ifade etti.

ABDULLAH AYDEMİR

