Osaka’daki dev dönme dolapta yıldırım sonrası elektrikler gitti, 20 kişi karanlıkta ve gökyüzünde saatlerce mahsur kaldı. Operasyon sabaha karşı tamamlandı.

Japonya’nın Osaka eyaletinde etkili olan kötü hava şartları, Suita şehrindeki bir alışveriş merkezinde bulunan 123 metre yüksekliğindeki "Osaka Wheel" adlı dev dönme dolabında paniğe yol açtı. Ülkenin en yüksek dönme dolaplarından biri olan yapı, yıldırım düşmesiyle aniden durdu ve elektrik tamamen kesildi.

KABİNLERDE 20 KİŞİ SAATLERCE HAVADA BEKLEDİ

Dönme dolabın durduğu anda kabinlerde bulunan 20 kişi, metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Bölgeye hızla sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kurtarma timleri, bazı kabinleri manuel olarak döndürüp zemine indirerek yolcuları tahliye etti. Daha yüksekte kalan kabinlerdeki kişiler ise itfaiye merdivenleri kullanılarak tek tek aşağı alındı.

9 SAATLİK ZORLU OPERASYON

Karanlık ve yağış altında yürütülen operasyon, gece boyunca kesintisiz sürdü. Ekipler, kabinlere ulaşmak için zaman zaman dönme dolabı elle hareket ettirdi, zaman zaman da merdivenlerle kabinlere uzandı. Tahliye işlemi sabaha karşı 02.40’ta tamamen sona erdi.

YARALANAN OLMADI

Saatler süren operasyonun ardından 20 kişinin tamamı güvenli şekilde indirildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Japonya’da yaşanan bu olay, dünya genelinde de geniş yankı bulurken Türkiye, ABD, İsrail, Gazze ve Avrupa basınında da benzer dev yapılarla ilgili güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

MÜZEYYEN BIYIK

