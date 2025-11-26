Gözler Papa 14. Leo’nun İznik ziyaretine odaklanmışken, ziyaret öncesinde Papa'nın ayin yapacağı suların içindeki bazilika ve yeni kurulan platform dron ile havadan görüntülendi. Güvenlik ve erişim açısından önemli bir rol oynayacağı belirtilen platform, tarihi dokunun korunması için zemine temas etmeyen bir sistemle tasarlandı. İşte o platform…

Papa'nın 27 Kasım'da Ankara'dan başlayacak Türkiye ziyareti büyük dikkat çekerken, gözler de İznik'te düzenlenecek törene çevrildi.

Papa'nın Cuma günü ayin yapacağı suların içindeki bazilika ve yeni kurulan platform dron ile havadan görüntülendi. Cuma günü gerçekleşecek ziyaret kapsamında Papa, İznik Bazilikası ve Ayasofya Camii’ni ziyaret edecek.

Papa 14. Leo

Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ve diğer Hıristiyan ruhani liderleriyle birlikte MS 325'te toplanan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlayacak olan Papa için hazırlıklar da hız kazandı.

Özel olarak kurulan platformun çevresi

GEZİ PLATFORMU İNŞA EDİLDİ

Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı İznik Gölü kıyısında bulunan tarihi bazilika alanında, ziyaretçilerin antik kalıntıları zarar vermeden gezebilmesi için özel bir gezi platformu inşa edildi.

Zemine temas etmeyen bir sistemle tasarlandı

Platform, tarihi dokunun korunması için zemine temas etmeyen bir sistemle tasarlandı. Papa’nın bu platform üzerinden bazilika çevresini gezeceği açıklandı.

İznik’in ören yeri statüsünü elde etmesinin ardından platformun bölgeyi daha dikkat çeker hale getireceği düşünülürken, inanç turizmi kapsamında gelen ziyaretçiler için sembolik bir rota oluşturulduğu vurgulandı.

Dünyanın gözü burada! Sadece 1 gün kaldı, İznik’te Papa için özel platform: Zemine teması yok

ESMA KARAYEL

Haberle İlgili Daha Fazlası