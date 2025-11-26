Türkiye’nin ihracatı Ocak-Ekim 2025 döneminde dünyadaki belirsizliklere rağmen %3,9 arttı ve 224,6 milyar dolar oldu. 2025 yılının üçüncü çeyrek bilançolarının ardından Borsa İstanbul’da BİST 100 kapsamında yer alan ve cirolarında ihracat payı en yüksek olan ilk 10 hisse de belli oldu. Listede Türk Hava Yolları ve Ford Otosan gibi şirketlerin yanı sıra Pasifik Eurosia Lojistik, YEO Teknoloji, OBA Makarnacılık gibi şirketler de yer alıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin ihracatı 224,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dünya ekonomisine dair belirsizlikler ve gümrük tarifeleri gibi gelişmeler bu yıl küresel ticarete damga vururken; Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,9’luk artış göstermeyi başardı.

İHRACAT LİDERİ İSTANBUL

İstanbul ekim ayında 4 milyar 859 milyon dolar ihracatla birinci sırada yer alırken; onu 3 milyar 19 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 929 milyon dolarla İzmir takip etti. Bursa ve Ankara da 1 milyar 821 milyon dolar ve 1 milyar 107 milyon dolar ihracat performansı ile ilk 5 sırada yer aldı. Bu arada Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin cirolarında da ihracatın payı belli oldu.

Borsada ihracat payı en yüksek 10 hisse!

BORSANIN İHRACATÇI ŞİRKETLERİ

2025 yılının üçüncü çeyrek bilançolarının ardından, BİST 100 kapsamında yer alan ve cirolarında ihracat payı en yüksek olan ilk 10 şirket şöyle:

1-Pasifik Eurosia Lojistik: %97,4

2-Ege Endüstri: %92,1

3-Türk Hava Yolları: %91,3

4-Borusan Boru: %83,4

5-Kocaer Çelik: %83,0

6-Pegasus Hava Yolları: %78,6

7-Ford Otosan: %77,6

8-YEO Teknoloji: %69,2

9-Arçelik: %68,5

10-OBA Makarnacılık: %67,9

Borsada ihracat payı en yüksek 10 hisse!

İHRACAT PAYI YÜKSELENLER

Bu arada bazı şirketlerin hasılatlarında ihracatın payının yüksek oranlarda artması da dikkat çekti. Pasifik Eurosia Lojistik'te bu yılın başından itibaren ihracatın payı %380 artarken; bu oran Işıklar Enerji ve Yapı Holding'de %354,6, Aselsan'da %142,8, Graintürk Holding'de %110,9, Eczacıbaşı İlaç'ta %98,6, Enka İnşaat'ta %59,9 ve Gen İlaç'ta %54,6 olarak gerçekleşti.

BORSADA BEKLENTİLER

Öte yandan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %-0,28 geriledi ve 10.857 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde en yüksek 10.998 puanı gören endeks, kazanımlarını koruyamadı.

Analistler, 10.800 seviyesinin önemli bir destek olduğunu belirterek, “Gelecek hafta açıklanacak kasım ayı TÜFE verisinin düşük gelmesi, TCMB’nin faiz indirimi için destekleyici olabilir. BİST 100 endeksinde 11.150 önemli direnç olarak izleniyor” şeklinde konuşuyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

Haberle İlgili Daha Fazlası