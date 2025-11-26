Sebze ve meyve fiyatlarını kontrol altına alacak "Hal Kanunu" ile ilgili çalışmalar hızlandı. Aracıları ortadan kaldıracak ve fiyat istikrarını sağlayacak düzenlemenin yılbaşında Meclis'e gelmesi planlanıyor. Yasa tasarısı ile 4 önemli düzenleme hayata geçecek. İşte detaylar...

Uzun süredir gündemde olan "Hal Kanunu" ile ilgili bu kez ciddi gelişmeler yaşanıyor. Hükümet uzun süredir tartışılan Hal Kanunu üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Vergi kaçakçılığının önüne geçmek için adımların, yetki belgesi zorunluluğu ve zincir marketlere kota gibi detayların yer aldığı düzenlemenin yılbaşında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; hal dışında meyve ve sebze satan tüccarlara yönelik düzenleme yapılacak. Belirli kriterlerle hal dışı tüccarlara yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek.

VERGİ KAÇAKÇILIĞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Söz konusu düzenleme ile vergi kaçakçılığının da önüne geçilecek. Hal Kayıt Sistemi’ne rüsum ücretini düşük girenler mercek altına alınacak. Vergiyi az ödemek için rüsum ücretini malın değerinden düşük giren hal dışı tüccarların yetki belgesi askıya alınarak ticari faaliyetleri durdurulacak. Böylelikle aracılar tarladan aldıkları gerçek fiyatı sisteme girmek zorunda kalacak.

ZİNCİR MARKETLERE ÜRETİCİ KOTASI

Hal içinde komisyoncular arasında satış yasaklanacak. Rekabet ortamını artırmayı hedefleyen düzenlemeyle, zincir marketlere üreticiden ürün alması için kota getirilecek. Zincir marketler ilk etapta aldıkları ürünün yüzde 20’sini direkt üreticiden temin edecek. Miktarın zamanla artırılması planlanırken, üreticilerin fiyatları aşağı çekmesi öngörülüyor.

DEVLETTEN ÜCRETSİZ ARSA

Yapılan çalışmaya göre, hal içerisinde üretici örgütlere yüzde 25 yer ayrılması da mümkün olacak. Üretici örgütleri eğer hal kurmak isterse devletten ücretsiz arsa alabilecek.

