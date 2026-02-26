Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününde liderlerden kutlama mesajları aldı. Aliyev, Vucic, Mirziyoyev, Becirovic ve Miçotakis ile telefon görüşmesi yapan Erdoğan, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev, Vucic, Mirziyoyev, Becirovic ve Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Liderler, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Liderlere teşekkür eden Erdoğan da Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılığını belirtti.

