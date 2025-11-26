ABD’li bir kişinin yaptığı küçük yatırım hayatını kökten değiştirdi. ABD’de küçük bir depo satın alan adam, içerideki gizli kasada 7.5 milyon dolar (yaklaşık 318 milyon TL) nakit para buldu. Deponun eski sahibiyle anlaşma yapan adama, parayı vermesi karşılığında 1.2 milyon dolar (yaklaşık 50 milyon TL) ödül verildi.

ABD’de yaşanan ilginç olayda bir adam, "Storage Wars" programı ile tanınan müzayede evinin sahibi Dan Datson’dan 500 dolara (yaklaşık 21 bin TL) bir depo satın aldı. Deponun içinde gizlenen bir kasadan 7.5 milyon dolar (yaklaşık 318 milyon TL) nakit para bulan adam şaşkına döndü.

21 bin TLye aldığı depodan servet fışkırdı! Görenler şaşkına döndü

GERİ VERMESİ KARŞILIĞINDA ÖDÜL TEKLİF ETTİ

Kısa zaman sonra kasayı depoda unuttuğunu fark eden Datson, hemen adamla iletişime geçerek bu durumun nadir ve şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Kasadaki parayı geri isteyen ünlü milyoner Datson, avukatları aracılığıyla adamla iletişime geçerek parayı geri vermesi karşılığında ödül teklif etti.

Başlangıçta 600 bin dolar teklif edilse de deponun yeni sahibi bunu kabul etmedi. Taraflar sonunda 7.5 milyon dolar paranın iadesi karşılığında 1.2 milyon dolar ödül verilmesi karşılığında anlaştı.

Böylelikle deponun yeni sahibi yaptığı 500 dolarlık yatırımla 1.2 milyon dolar kazanmış oldu.

ZEYNEP ERDİVANLİ

