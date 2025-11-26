63 yaşındaki lider, Donald Trump yönetimiyle artan gerginliğin yaşandığı Caracas'taki yürüyüşte destekçilerine seslenirken elindeki kılıcı salladı. Kamuflaj üniforması giyen Maduro, "Bu kutsal toprakların her bir karışını, nereden gelirse gelsin, emperyalist tehdit veya saldırganlığa karşı savunmaya hazır olmalıyız" dedi.

ABD askeri güçleri, Eylül ayından bu yana uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen gemilere yönelik bir dizi saldırı düzenledi ve en az 80 kişiyi öldürdü. Washington, bu teknelerden bazılarının Venezuela'dan ayrıldığını iddia ederken, Maduro bu konuşlandırmayı ülkenin egemenliğine bir saldırı olarak niteledi. Ayrıca ABD, Maduro taradından yönetildiğini öne sürdüğü Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine aldı. Maduro'nun başına ise 50 milyon dolar ödül koydu.

“BU ÇILGINLIĞA BİR SON VERİN”



Bununla birlikte Küba, ABD'yi Maduro hükümetini şiddet yoluyla devirmeye çalışmakla suçladı ve bölgedeki askeri varlığını "abartılı ve saldırgan" olarak nitelendirdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise Venezuela liderini devirmenin uluslararası hukukun ihlali olmasının yanı sıra son derece tehlikeli ve sorumsuzca olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD halkına bu çılgınlığa son vermeleri çağrısında bulunuyoruz. ABD hükümeti hesaplanamayacak sayıda ölüme neden olabilir ve yarımkürede hayal bile edilemeyecek bir şiddet ve istikrarsızlığa neden olabilir."