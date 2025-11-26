Maduro Trump'a askeri üniforma ve kılıçla meydan okudu
63 yaşındaki lider, Donald Trump yönetimiyle artan gerginliğin yaşandığı Caracas'taki yürüyüşte destekçilerine seslenirken elindeki kılıcı salladı. Kamuflaj üniforması giyen Maduro, "Bu kutsal toprakların her bir karışını, nereden gelirse gelsin, emperyalist tehdit veya saldırganlığa karşı savunmaya hazır olmalıyız" dedi.
ABD askeri güçleri, Eylül ayından bu yana uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen gemilere yönelik bir dizi saldırı düzenledi ve en az 80 kişiyi öldürdü. Washington, bu teknelerden bazılarının Venezuela'dan ayrıldığını iddia ederken, Maduro bu konuşlandırmayı ülkenin egemenliğine bir saldırı olarak niteledi. Ayrıca ABD, Maduro taradından yönetildiğini öne sürdüğü Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine aldı. Maduro'nun başına ise 50 milyon dolar ödül koydu.
“BU ÇILGINLIĞA BİR SON VERİN”
Bununla birlikte Küba, ABD'yi Maduro hükümetini şiddet yoluyla devirmeye çalışmakla suçladı ve bölgedeki askeri varlığını "abartılı ve saldırgan" olarak nitelendirdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise Venezuela liderini devirmenin uluslararası hukukun ihlali olmasının yanı sıra son derece tehlikeli ve sorumsuzca olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"ABD halkına bu çılgınlığa son vermeleri çağrısında bulunuyoruz. ABD hükümeti hesaplanamayacak sayıda ölüme neden olabilir ve yarımkürede hayal bile edilemeyecek bir şiddet ve istikrarsızlığa neden olabilir."
ABD'nin gelecek günlerde Venezuela'ya yönelik operasyonlarda yeni bir aşamaya geçmeyi planladığı belirtidi. Maduro hükümeti ise Washington'un eylemlerinin ekonomik amaçlarla yapıldığını öne sürdü.
"PETROLÜMÜZÜ ELMASLARIMIZI İSTİYORLAR"
Venezuelalı Bakan Delcy Rodriguez, "Venezuela'nın petrol ve doğalgaz rezervlerini istiyorlar. Hiçbir bedel ödemeden, Venezuela'nın altınını istiyorlar. Venezuela'nın elmaslarını, demirini, boksitini istiyorlar. Venezuela'nın doğal kaynaklarını istiyorlar" dedi.
Öte yandan, Donald Trump, selefi Joe Biden gibi, Maduro'yu ülkenin lideri olarak tanımıyor. Maduro, geçen yıl yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefetin kendisini ikiye bir farkla yendiğine dair kanıtlara rağmen, galip ilan edilmesinin ardından şu anda üçüncü döneminde bulunuyor. Maduro ve üst düzey yetkililer, hükümet muhaliflerine karşı insan hakları ihlalleri yapmakla defalarca suçlandı.
TRUMP AÇIK KAPI BIRAKTI
Diğer taraftan Trump, Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Trump, ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğe ilişkin bir kez daha Maduro yönetimini suçlarken, aynı zamanda Maduro ile görüşmeye halen açık olduğunu belirtti.
"ZOR YOLDAN HALLETMEMİZ GEREKİYORSA SORUN DEĞİL"
Trump, ABD'nin Venezuela'daki bir örgütü "yabancı terör örgütleri" listesine eklediğini ve bu örgütün başında da Maduro'nun olduğunu ileri sürdüğünü hatırlatan bir gazetecinin, "Neden hala onunla görüşmek istiyorsunuz?" şeklindeki sorusuna cevap verdi. ABD Başkanı, "Eğer bazı hayatları kurtarabilirsek; işleri kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Eğer zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa o da sorun değil." diye konuştu.