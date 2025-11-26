Günlük hayatın içinde fark etmeden soluduğumuz mikroplastiklerin etkisinin, sanılandan çok daha derin olduğu yeni araştırmalarla ortaya çıktı. Mikroskobik parçacıklar, sadece akciğerlerde birikmekle kalmayıp kemik dokusunun iç bölgelerine kadar ilerleyebiliyor.

Mikroplastiklerin kalp, akciğer ve sindirim sistemi üzerindeki etkileri uzun zamandır tartışılıyordu; ancak Brezilya’dan gelen yeni analiz, tehlikenin çok daha derine indiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre mikroplastikler, kemik dokusunun iç bölgelerine kadar ulaşarak kemik gücünü zayıflatabilir, deformitelere ve kırıklara yol açabilir.

Günlük hayatta diş macunundan kıyafetlere, yiyeceklerden soluduğumuz havaya kadar her yerde bulunan mikroplastikler, pirinç tanesinden daha küçük olmalarına rağmen vücutta büyük bir tahribata neden olabiliyor.

Araştırmacılar, kemik yenilenmesinde kritik rol oynayan osteoklast hücrelerinin mikroplastiklerle temas ettiğinde daha hızlı yaşlandığını ve bunun doğal kemik döngüsünü bozarak kemikleri kırılgan hale getirdiğini deşifre etti.

"KEMİK DOKUSUNUN DERİNLİKLERİNE KADAR İNİYOR"

Brezilya Nefroloji Mineral ve Kemik Araştırmaları Laboratuvarı Koordinatörü Rodrigo Bueno de Oliveira, mikroplastiklerin kemikler üzerindeki etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Mikroplastiklerin kemik dokusunun derinliklerine ulaşabildiğini ve metabolizmasında bozukluklara neden olabileceğini gösteren önemli sayıda araştırma var."

Oliveira’ya göre in vitro çalışmalar, mikroplastiklerin kemik hücrelerinde iltihaplanmayı artırdı. Hücre yaşlanmasını hızlandırıp bozuyor.

62 ÇALIŞMA İNCELENDİ: KEMİK ZAYIFLIĞI VE KIRIK RİSKİ ARTIYOR

Osteoporosis International dergisinde yayımlanan analizde 62 bilimsel çalışma mercek altına alındı.

Araştırmacılar, kemik yenilenmesinde kritik rol oynayan osteoklast hücrelerinin mikroplastiklerle temas ettiğinde daha hızlı yaşlandığını ve bunun doğal kemik döngüsünü bozarak kemikleri kırılgan hale getirdiğini deşifre etti.

Mikroplastiklerin kemik iliğine kadar sızabildiğini ve burada metabolik bozukluklara neden olabileceğini kaydedildi.

Bulgulara göre kemik hastalıklarında çevresel faktörlerin sanılandan daha büyük rol oynuyor.

OSTEOPOROZ ARTIYOR: MİKROPLASTİKLER YENİ BİR RİSK Mİ?

Yaşlanan nüfus, diyabet, obezite ve hareketsiz hayat nedeniyle dünya genelinde artan osteoporoz vakalarına bir de mikroplastik tehdidinin eklenebileceği uyarısı yapıldı.

Bilim insanları, mikroplastiklerin kemik kırıklarındaki artışın “kontrol edilebilir bir çevresel nedeni” olabileceğine yönelik yeni araştırmalar yürütüyor.

MARUZİYETİ AZALTMAK MÜMKÜN

Uzmanlara göre mikroplastiklerden kaçınmak için atılabilecek basit adımlar şunlar:

Plastik su şişelerini değiştirmek, polyester kıyafetlerden uzak durmak, musluk suyunu filtrelemek.

MÜZEYYEN BIYIK

