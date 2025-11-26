Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise karşısında aldığı yenilginin ardından gruptaki tablo yeniden şekillendi. Sarı kırmızılıların puanı, sıralaması ve Devler Ligi’ndeki güncel konumu futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında ağır bir sınav veren Galatasaray, iç sahadaki uzun serisini kaybederken puan tablosundaki yeri de büyük merak konusu oldu. Avrupa’daki performansı yakından takip edilen temsilcimizin son durumu, Union Saint-Gilloise maçının ardından resmi olarak güncellendi. Sıralamadaki yeri bir üst tura geçip geçmeyeceğini beliryecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY'IN PUANI KAÇ?

Galatasaray, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci yenilgisini yaşadı. Daha önce Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşısında üç galibiyet elde eden sarı kırmızılılar, beş haftanın ardından 9 puanda kaldı. Sezona Frankfurt deplasmanında alınan 5-1’lik yenilgiyle başlayan Galatasaray, sonraki üç maçta topladığı puanlarla grubun iddialı ekiplerinden biri haline gelmişti. Ancak 5. hafta mücadelesi sarı kırmızılıların çıkışını durdurdu.

Union SG maçı öncesi hedef 12 puana ulaşmak ve grupta avantajı artırmaktı. Fakat İstanbul’da gelen kayıp hem puan hesabını hem de Galatasaray’ın üst tur umutlarını kritik bir noktaya taşıdı. Sarı kırmızılı ekip gelecek hafta oynanacak Monaco karşılaşmasından alacağı sonuçla toplam puanını yukarı çekmeyi hedefliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Son güncellenen UEFA Şampiyonlar Ligi genel sıralamasında Galatasaray 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Listenin ilk sıralarında Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi devler bulunurken 9 puanlı takımlar arasında sıralama averaj ve genel performans kriterlerine göre şekilleniyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU TABLOSU

25 Kasım'da oynanan son maçlarla puan tablosu ve sıralama şu şekilde:

1. Bayern Münih - 12

2. Arsenal - 12

3. Inter - 12

4. Manchester City - 10

5. PSG - 9

6. Newcastle United - 9

7. Real Madrid - 9

8. Liverpool - 9

9. Galatasaray - 9

10. Tottenham - 8

11. Barcelona - 7

12. Chelsea - 7

13. Sporting - 7

14. Borussia Dortmund - 7

15. Karabağ - 7

16. Atalanta - 7

