Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise karşısında aldığı mağlubiyet, gruptaki dengeleri değiştirdi. Sarı kırmızılıların Avrupa’daki durumu, RAMS Park’taki serinin sona ermesi ve kritik Monaco maçı öncesi oluşan tablo merak konusu oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi araştırılıyor.

Galatasaray sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise karşısında beklenmedik bir sonuç aldı. RAMS Park’taki yenilgi hem grup hesaplarını hem de istatistikleri değiştirdi. Taraftarlar ise maç sonrası Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne devam edip etmediğini sorguluyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında aldığı mağlubiyetle puanını 9’da bırakırken gruptaki son maçlar öncesinde işini zora soktu. 1-0'lık yenilgi, sarı kırmızılıların hem üç maçlık galibiyet serisini hem de RAMS Park’taki 33 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi. Avrupa’da çıkılan 14 karşılaşmada üst üste gol atmayı başaran Galatasaray, bu kez skora ulaşamadı.

Galibiyet ihtiyacıyla çıktığı maçta sahadan mağlup ayrılan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne devam ediyor. Grup maçları henüz sona ermedi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

IREM ÖZCAN

