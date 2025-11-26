Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün yapılması planlanan Büyük Marmara Depremi Tatbikatı’nın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmediğini belirten AFAD, 40 tatbikatın da başarıyla icra edildiğine dikkat çekti.

23 Nisan 2025 tarihinde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında ‘Büyük deprem geliyor’ endişesi gündem olmuş, deprem uzmanlarından açıklamalar peş peşe sıralanmıştı.

TATBİKAT İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul’daki deprem riskine ilişkin önemli açıklamalar yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), medyada gündem olan bir konuya açıklık getirdi.

AFAD, ‘Büyük Marmara Depremi Tatbikatı İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, iddianın dezenformasyon niteliği taşıdığını vurguladı.

‘İLERİ TARİHE ERTELENDİ’

AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada planlanan tatbikat tarihinin ileri bir tarihe ertelendiği şöyle belirtildi: 26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi’nde yapılması planlanan “Ulusal Afet Tatbikatı’nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır.

'40 TATBİKAT BAŞARIYLA İCRA EDİLMİŞTİR'

AFAD’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti” şeklinde dolaşıma sokulan iddialar asılsız olup dezenformasyon niteliği taşımaktadır. AFAD Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütülmekte olup, bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12’si bölge, 28’i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikat başarıyla icra edilmiştir.

26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi’nde yapılması planlanan “Ulusal Afet Tatbikatı’nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu, ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

