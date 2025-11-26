Kastamonu'da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedenlerine ulaşılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın ölümü tartışılıyor. Son olarak baba Bayram Helvacı ile ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Helvacı, "arama çalışmalarına gitmedi" iddialarına cevap verdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Anne ile oğlunu arama çalışmaları bölgede devam etmiş, yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve 9 gün süren çalışmalar sonucunda iki ismin cansız bedenlerine 10 gün sonra Köseali köyü sınırlarında bulunan dere yatağında ulaşılmıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmasının ardından Huriye ve oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, ekipler tarafından güçlükle uçurumdan çıkartılabilmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

"BABA, ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMADI"

Olaydaki sır perdesi henüz aralanmamışken, baba ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan bir kişi, baba Bayram Helvacı'nın arama çalışmalarına katılmadığını söyledi.

Canlı yayında konuşan Bayram Helvacı, aracı olmadığı için çalışmalara gitmediğini söyledi. Öte yandan Helvacı'nın, eşi kaybolduktan 1 gün sonra polise gittiği ortaya çıktı.

Bayram Helvacı - Mustafa Uzun

'EŞİNE ŞİDDET UYGULADI' İDDİASI

Yayında konuşulan iddialardan biri de "Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı'ya şiddet uygulaması" oldu. Evlilikleri ile ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında konuşan Bayram Helvacı, "İlk başta polise kayıp diye gitmedim, Mustafa'nın yanında diye gittim" dedi.

Huriye Helvacı ve oğlunun sır ölümünün ardındaki gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

