Kastamonu'da 2 Kasım'da kaybolan ve 11 Kasım'da cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Huriye Helvacı'nın telefonunda 350 GB'lık veri olduğu belirlenirken, cenazelerden alınan numuneler ve telefondaki incelemeler sır perdesini aralayacak.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım tarihinde evinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı, günlerce her yerde arandı. Köylülerin ve jandarmanın devreye girmesi ile yapılan çalışmalar sonrası çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulundu.

SIR PERDESİ ARALANACAK MI?

Olayın ardından nöbetçi hakimlikçe Huriye Helvacı'nın eski eniştesi M.U'ya 'denetimli serbestlik tedbiri' kapsamında elektronik kelepçe takıldı. Aile yakınlarının katıldığı televizyon programında ölümlerin ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılırken, öte yandan olayla ilgili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma da devam ediyor.

NUMUNELER ADLİ TIP'TA

Olayı tüm yönleriyle soruşturan savcılık, eldeki bulgular ve alınan ifadeler doğrultusunda tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından cenazelerden alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu tarafından hazırlanacak kesin raporun gelecek haftalarda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşması bekleniyor.

Huriye Helvacı'nın telefonunda 350 GB'lık sır! Soruşturmanın kilidini çözecek

350 GB'LIK VERİ ANALİZ EDİLECEK

Öte yandan, Huriye Helvacı'nın olay yeri yakınında bulunan cep telefonu da savcılığın talimatıyla İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda incelemeye alındı. Cep telefonunda 350 GB veri bulunduğu öğrenildi.

Adli rapor ve cep telefonu analiz sonucunun çıkmasının ardından soruşturmanın seyri de belli olacak.

SİNEM ERYİLMAZ

