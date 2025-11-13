Kastamonu'da kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın 9 gün sonra cansız bedenleri bulunmuştu. Anne oğul bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüş, çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre yukarısında bulunmuştu.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın cenazeleri Bozkurt ilçesine getirildi. Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakiben önce Osman Yaşar Helvacı, ardından da annesi Huriye Helvacı için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Daha sonra cenazeler, Bahçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

"KİMLERİN PARMAĞI VARSA ÇIKACAK ORTAYA"

Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalık, gazetecilere, çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Kayboldukları gün kardeşim ve yeğenimle telefonla görüştük. İkisinin de sesini duydum. 'Teyze köye gelmeyecek misin? Ne zaman köye geleceksin? Teyze iyi misin?' dedi. Kimlerin parmağı varsa çıkacak ortaya. Şu an kafamı toparlayıp konuşmuyorum." ifadelerini kullandı.

Cenazeye ailenin yakınlarının yanı sıra Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile vatandaşlar katıldı.

GÖZDE NUR BAYAR

