Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman Helvacı ve annesi Huriye Helvacı ölü bulunmuştu. Çıplak bulunan Huriye Helvacı için tecavüz şüphesi doğarken ön otopsi raporu çıktı. Osman'ın yüksekten düştüğü, belinin kırıldığı öğrenilirken tecavüz bulgusuyla ilgili de ilk veriler ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, kaybolduktan 9 gün sonra 5 yaşındaki oğluyla birlikte anne Huriye Helvacı'nın da cesedi bulunmuştu.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının, Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın (5) Köseali köyü yakınlarında orman içerisindeki dere yatağında cesetlerinin bulunduğu olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kadının çantasına da ulaşan ekipler, cep telefonunu ise bulamadı. Ekiplerin cep telefonunu arama çalışmaları sürüyor.

ÇIPLAK BULUNMASI ŞÜPHE UYANDIRMIŞTI

Dün Müge Anlı, Huriye Helvacı’nın cansız bedenine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Anlı programında “Olay şüpheli. Huriye Helvacı çıplak. Üzerinde kıyafetleri yok. Herhangi bir hayvan saldırısı da olmamış” sözleriyle tecavüz şüphesine dikkat çekti.

Helvacı'nın eski eniştesi Mustafa Uzun’un çelişkili tavırları ise okları kendisine çevirdi.

Huriye Helvacı

TECAVÜZ BULGUSU VAR MI?

Araştırmalar sürerken A Haber'in haberine göre 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği; belinde kırıklar olduğu öğrenildi. Çıplak halde bulunan anne Huriye Helvacı'da ise herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadığı ve hipotermi geçirdiği öğrenildi.

Osman Helvacı

NE OLMUŞTU?

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüştü. Çocuğun cesedi dün Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu.

GÖZDE NUR BAYAR

