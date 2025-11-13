Kastamonu'da Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cesetleri kaybolduktan 9 gün sonra ormanlık arazide bulunmuştu. Huriye Helvacı'nın üzerinin çıplak olması cinayet şüphesini artırırken, eski eniştesi Mustafa Uzun’un çelişkili tavırları okları kendisine çevirdi.

Kastamonu'da yaşayan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın (5) Köseali köyü yakınlarında orman içerisindeki cesetlerinin bulunduğu olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Huriye Helvacı'nın kıyafetleri cesedine 15 metre uzaklıkta bulunmuştu. Çıplak halde bulunan Huriye Helvacı'nın cesedinde delici ya da kesici alet veya darp izine rastlanmazken, bölgede yürütülen çalışmalarda kadının çantasına da ulaşıldı ancak cep telefonu bulunamadı.

"KAYBOLMASIYLA İLGİM YOK" DEMİŞTİ

Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri soru işaretleri oluşturdu. Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf eden Mustafa Uzun "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla ilgim yok" demişti. Uzun, "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk" ifadelerini kullanmıştı.

ARAMA KAYITLARINI SİLMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre savcılıkta verdiği ifadede Helvacı'nın kaybolduğu gün de telefonda görüştüklerini anlatan Uzun, Huriye Helvacı'nın numarasını cep telefonuna kaydetmediğini söyledi. Öte yandan anne ile oğlu kaybolduktan sonra Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği belirlendi.

"ÇOCUK YÜZ ÜSTÜ YATIYORDU"

Osman bulunduğu esnada bölgenin sarp ve yoğun ormanlık olması nedeniyle ekiplere yardım ettiğini söyleyen köylülerden Hakkı Şahin ise "Ben araziyi biliyorum diye beni aradılar, Gittim indirdim ekipleri. Çocuk yüz üstü yatıyordu. Oraya inmek çok zor. Hakikaten inmek zor nasıl indiler anlamış değilim" dedi.

