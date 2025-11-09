Kastamonu'daki aile vahşetinde karar! Oğlunu öldüren baba tutuklandı
Kastamonu'da geçtiğimiz gün korkunç bir olay meydana geldi. Taşköprü ilçesinde bir baba, yaşanan tartışma sonucu oğlunu silahla vurarak öldürdü. Baba, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Olay, dün akşam Taşköprü ilçesine bağlı Kuyluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. ile oğlu Önder Çalık (42) arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
OĞLUNU SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ
Tartışmanın büyümesi ile H.Ç., evde bulunan silahla oğlu Önder Çalık’a ateş etti. Olayda ağır yaralanan Önder Çalık, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önder Çalık hayatını kaybetti. Olayın ardından baba H.Ç. gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından H.Ç., sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan H.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
