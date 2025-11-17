Kastamonu Doğanyurt’ta bir mevlide katılan 45 kişiden 30’u yedikleri tavuklu pilav ve ayran sonrası hastanelik oldu. Vatandaşlar kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle acil servislere başvururken, bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te gıda zehirlenmesinden öldükleri düşünülen Böcek ailesi hakkında soruşturma sürerken 'gıda güvenliği' ülke gündeminin ilk sıralarına oturdu.

Tartışmalar sürerken bir 'gıda zehirlenmesi' haberi de Kastamonu'dan geldi.

45 KİŞİNİN 30'U HASTANELİK OLDU

Doğanyurt ilçesi Haskavak köyünde 3 gün önce vefat eden bir kişi için mevlit okutuldu.

Mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı mevlidin ardından 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, bazıları da sağlık ekiplerince Doğanyurt ve İnebolu'daki hastanelere kaldırıldı.

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Vatandaşlardan İsmail Ünlü, mevlidin ardından eve geldiklerini, daha sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurduklarını söyledi.

Hastanede serum takıldığını anlatan Ünlü, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Anıl Taşdelen de mevlide katıldığını, daha sonra rahatsızlandığını ve hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Metin Ertural ise mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan yakınlarını hastaneye getirdiğini anlattı.

ÇAGLA ÇAGLAR

