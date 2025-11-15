İstanbul yedikleri yemeğin ardından zehirlenerek hayatını kaybeden iki çocuk ve anneleri toprağa verildi. Baba Servet Böcek'in entübe şekilde tedavisi sürerken, ailenin son sözleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesi, Ortaköy'de yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah hayatını kaybetmişti.

AİLENİN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Emrullah Erdinç, ailenin son sözlerini paylaştı. Baba Servet Böcek'in hastaneye başvurduklarında polise verdiği ifadede "Ortaköy’e gittik. Cami yanında 40-45 yaşlarında, esmer, sakallı, zayıf yapılı seyyar satıcıdan midye aldık ve orada yedik." dediği, anne Çiğdem Böcek'in ise "Ben tavuk tantuni, eşim ve oğlum kokoreç, kızım ise sucuk ekmek yedi." dediği aktarıldı.

Bu ifadelerin ardından kısa süre sonra anne Çiğdem Böcek ve iki çocuk hayatını kaybederken, baba Servet Böcek entübe edildi.

GÖZLER OTELE ÇEVRİLDİ

Öte yandan Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekiplerinin olayın yaşandığı otelde incelemeleri tamamlandı. Böcek ailesinin ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 turistin odasındaki eşyalar alınarak incelemeye götürüldü.

OTEL SAHİBİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ne diyeceği merak konusu olan otel sahibi Orhan Oğlak da sessizliğini bozdu. "Mutfağımız, yiyeceğimiz yok. Başka da röportaj ve görüntü vermeyeceğiz." diyen Oğlak şunları söyledi:

"Bizim otelimizde sadece kapalı su dışında ikramımız veya satışımız yok. Bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, biz nerede yemek yiyebiliriz diye sormuşlar. Ortaköy’deki adama yönlendiremem. Kahvaltı da yok, damacana da yok. Sadece kapalı bardak su var. Biz gereken yerlere söyledik"

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Anne ve çocuklarının ölümüyle ilgili 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle otel çalışanı 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7’e yükseldi.

MAHMUT EKİNCİ

