Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinde iki çocuk ve anne hayatını kaybetti, baba hayat savaşı veriyor. Başsavcılık, ölümlerde 'dış müdahale' ihtimalini araştırıyor. İşte Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili son detaylar...

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinde yaşanan trajedi büyüyor. 6 yaşındaki Kadir Muhammed ve 3 yaşındaki Masal’ın hayatını kaybetmesinin ardından, dün de anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetti. Babaları Servet Böcek’in (36) ise kalbi üç kez durdu; hayati tehlikesi sürüyor.

DIŞ MÜDAHALE Mİ VAR?

Sabah'ın haberine göre; Ortaköy’de tantuni, midye, kokoreç ve sucuk ekmek yiyen aileyle ilgili Adli Tıp Kurumu uzmanları ve Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, yedikleri gıdalardan numuneler alarak inceleme yapıyor. Kan kültürleri üzerinde çalışmalar devam ederken, ilk bulgular zehirlenmeye neden olabilecek net bir tespit sunamadı.

Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda olası bir dış müdahale ihtimalini de göz önünde bulundurarak soruşturmayı derinleştirdi. Olay “şüpheli ölüm” olarak kayda geçti ve Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği’ne kriminal inceleme talimatı verildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, ailenin yemek aldığı işletmelerle ilgili işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy’deki Golden Midye Tantuni işletme sahibi Ercan E., Fatih’te lokum satan Fatih T. ve bir kişi daha “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Turizmci O.H.A., otel çalışanı M.A. ve otel işletmecisi U.B.D. ise tanık olarak ifadeye çağrıldı. Ayrıca seyyar midye tezgahının asıl sahibi Murat K., ürün tedarikçisi Hasan S., midye üreticisi Fatma A., Golden Midye Tantuni çalışanı Selinay Y. ve aşçı Eda Nur E.’nin de ifadeleri alındı.

Anne ve çocuklarının cenazeleri, Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi’ne götürülerek otopsi yapıldı. Otopsi raporunda çocuklarda dizlerde ekimoz, mide mukozasında hiperemi ve yer yer submukozal kanama dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadı. Başsavcılık, ölüm sebebine dair net bulgu bulunamaması nedeniyle olayı yakından incelemeye aldı.

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti

DEDE YETKİLİLERE SESLENDİ

Kızı Çiğdem ve torunlarının cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu’na gelen dede Mustafa Çelik, yetkililere çağrıda bulundu:

“Bir haftalığına tatile geldiler, hastaneye gidip geldiler ama sonra hayatlarını kaybettiler. Bunun araştırılmasını istiyorum. Başkalarının da canı yanmasın. Özellikle Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Biz Isparta’dan buraya geldik, 2 gündür yollarda ağlıyoruz. Babanın durumu kritik. 2 torunum ve kızım vefat etti.”

Anne ve çocukları, bugün Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde öğle namazından sonra defnedilecek.

KÖY HALKI HÜZNE BOĞULDU

Böcek ailesinin hemşerileri de yaşanan trajediyi büyük üzüntüyle takip ediyor. Ortakarabağ Köyü Muhtarı Kenan Gencer, “Genç yaşta bir aileyi kaybettik. Suçlular hak ettiği cezayı almalı. Köy halkı olarak çok üzgünüz” dedi.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası