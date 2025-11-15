Kaydet

Batman'da etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağmurun şiddetiyle tıkanan rögar kapakları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı.

Belediye ekiplerinin rögar kapaklarını temizlememesi üzerine bazı vatandaşlar su birikintilerinin taşmasını engellemek için kendi imkânlarıyla açmaya çalıştı. Yağış nedeniyle birçok noktada su seviyesi yükselirken, trafik akışı olumsuz etkilendi.

Yetkililer yağışların devam edebileceğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

ERKUT ÇALİKOGLU

