Yeni sezonunda da izleyicileri ekranlara kilitleyen Eşref Rüya dizisinin 22. bölümü 12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı yayınlanmadı. Seyirciler bu durumun sebebini merak ederken, "Eşref Rüya neden yayınlanmadı?" sorusu aramalarda öne çıktı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya, yeni sezonuyla da izleyicileri ekranda tutmaya devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği dizinin yeni bölümü 12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı ekranlara gelmedi. Peki, Eşref Rüya neden yayınlanmadı?

Eşref Rüya neden yayınlanmadı?

Eşref Rüya dizisinde 22. bölümün 12 Kasım 2025 tarihinde yayınlanması bekleniyordu. Ancak aynı gün içerisinde meydana gelen askeri kargo uçağı kazası nedeniyle dizinin yeni bölümü ileri bir tarihe ertelendi.

Dizi resmi sosyal medya hesabı tarafından yapılan açıklamada, "Eşref Rüya 22. bölümümüz bu akşam yayınlanmayacaktır. Hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 19 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Eşref ve Kadir beraber girdikleri çatışmada hayatta kalmak için kendi yöntemleriyle hareket eder. Eşref çatışmadan sağ çıkmayı başarsa da Hıdır’ı düşmanın elinden kurtarmak için tehlikeli hamleler yapmak zorunda kalır. Kadir ise krizi fırsata çevirerek uyuşturucu operasyonunu bir adım öteye taşımanın yollarını arar.

Nisan, eline geçen çocukluk fotoğrafıyla geçmişine dair derin bir sorgulamaya girer. Nisan’ın fotoğraftaki diğer kişileri hatırlamaması Dinçer’e büyük bir koz kazandırırken, Nisan bilinçaltında yatan acı gerçeklerle yüzleşmenin eşiğine gelir. Onu bekleyen bu zorlu süreçte ise en büyük destekçisi Eşref’ten başkası olmayacaktır.

EŞREF RÜYA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Eşref Rüya dizisinin yapım ekibi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekimlerini sürdürüyor. Dizide özellikle modern ve lüks mekanlar, Boğaziçi kıyıları ve şehrin prestijli semtleri ön plana çıkıyor.

Dizide geçen sahneler genellikle Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy gibi İstanbul’un ikonik semtlerinde çekiliyor. Ayrıca bazı sahnelerde tarihi mekanlar ve Boğaz manzaraları tercih ediliyor.

