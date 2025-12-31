Memur ve emekli zammını belirleyecek enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Milyonların heyecanla beklediği aralık enflasyonu, 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Peki aralık ayı enflasyon beklentisi ne? İşte AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tahmini.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Memur ve emekli zammını belirleyecek! İşte ekonomistlerin aralık ayı enflasyon tahmini

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

2026 SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 0,87 artış göstermişti.

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 27,58 4,29 5,03 Şubat 28,67 2,97 2,27 Mart 30,62 2,87 2,46 Nisan 31,16 3,24 3 Mayıs 31,17 2,10 1,53 Haziran 30,41 1,53 1,37 Temmuz 30,32 2,34 2,06 Ağustos 29,70 1,79 2,04 Eylül 30,09 2,47 3,23 Ekim 31,93 2,69 2,55 Kasım 31,89 1,31 0,87 Aralık 31,00 0,96



