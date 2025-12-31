İngiliz otomotiv ve havacılık firması Rolls-Royce'un CEO'su Tufan Erginbilgiç, dünya devini batmaktan kurtardı. Türk CEO, şirketin borsadaki değerini 2 yılda 12 kat artırdı. Rolls-Royce, başarısından ötürü Erginbilgiç'e büyük bir ödül vermeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Rolls-Royce, içinde bulunduğu ekonomik krizden toparlanarak çıktı. İngiliz şirket Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç'in liderliğinde tarihi bir başarıya imza attı. Şirketi batık haldeyken alan ve 2 yılda inanılmaz bir performans gösteren Erginbilgiç, İngiltere iş dünyası tarihinin en yüksek ödüllerinden birini almaya hazırlanıyor.

ŞİRKETİN DEĞERİ 12 KAT ARTTI

2023'ün başında göreve gelen Erginbilgiç, ortağı olduğu özel sermaye şirketinden ayrılmasını teşvik etmek amacıyla Rolls-Royce tarafından kendisine işe alım paketi kapsamında 8.3 milyon hisse senedi verilmişti. O dönemde, Derby merkezli Rolls-Royce'un borçları, operasyonel performansı ve uzun vadeli stratejisiyle ilgili endişeler nedeniyle hisseler 1 sterlinin altında seyrediyordu.

O zamandan bu yana, yatırımcıların işin kapsamlı bir yeniden yapılandırmasını benimsemesi ile şirketin piyasa değeri yükseldi. Rolls-Royce hisseleri yaklaşık 12 kat arttı ve grubun piyasa değeri yaklaşık 97 milyar sterline ulaşarak, son iki yılda FTSE 100'de en güçlü performans gösteren şirketlerden biri haline geldi.

106 MİLYON STERLİN ÖDÜL

Mevcut hisse fiyatı 11.49 sterlin olduğundan, orijinal ödülün tam olarak verilmesi halinde değeri yaklaşık 106 milyon sterlin olacak. Erginbilgiç, bu ödülü 2027 ve 2028'de iki dilimde alacak.

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEOya dudak uçuklatan ikramiye

ERGİNBİLGİÇ'İN ROLLS-ROYCE'UN BAŞINDA YAPTIKLARI

Erginbilgiç Rolls-Royce yönetimini devraldığında şirket pandemi döneminde uzun mesafeli havacılıkta yaşanan çöküşün yanı sıra, Trent 1000 motorlarının pahalı onarımları ve rüşvet ve yolsuzluk davalarının ardından ortaya çıkan sorunlar gibi bir dizi sorunla mücadele ediyordu.

Üst yönetimi yeniden şekillendirmek ve daha sert bir ticari kültür dayatmak için hızlıca harekete geçen Erdinbilgiç, sivil havacılık çalışmalarında daha güçlü bir fiyatlandırma disiplini ve üretim verimliliğine daha fazla odaklanılması konusunda ısrarcı oldu. Bu yeniden yapılanma, ticaret açısından elverişli bir ortamla aynı zamana denk geldi. Küresel hava yolculuğundaki toparlanma, motor talebini artırırken, artan savunma bütçeleri, zırhlı araçlardan nükleer denizaltılara bir dizi alanda Rolls-Royce'un askeri motorlarına ve güç sistemlerine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Bu faktörler şirketin BP, BAE Systems, Barclays ve Rio Tinto gibi grupların piyasa değerini geçmesine yardımcı oldu.

Erginbilgiç ise hedefini daha da yükseğe koydu. Sivil nükleer enerjideki fırsatlara işaret ederek, Rolls-Royce'un İngiltere'nin en değerli halka açık şirketi olabileceğini savundu. Grup, Kraliyet Donanması için geliştirilen teknolojiye dayalı küçük modüler reaktörleri (SMR) ticarileştirmeyi hedefliyor. Bu konuda İngiltere’nin yanı sıra Çek hükümetinin de desteğini aldı. Yönetim, SMR'lerin küresel pazarının önümüzdeki on yıllarda trilyonlarca dolara ulaşabileceğine inanıyor.

