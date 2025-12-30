Kar yağışının devam ettiği Muş’ta termometreler eksi 28 dereceyi gördü. Sıcaklığın düştüğü kentte göletler dondu, binaların çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu.

Muş’ta etkisini gösteren kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 28 dereceye kadar düşmesiyle kentte soğuk rüzgarlar esti.

Aşırı soğuklar nedeniyle vatandaşlar araçlarını korumak için brandayla örttü. Göletler tamamen donarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kent genelinde birçok noktada buzlanma meydana gelirken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Eksi 28 derecelik kentte her yer buz kesti! Muşta metrelerce buz sarkıtları oluştu

“KAR DA YAĞSIN Kİ ÜRETELİM”

Kendisi için karın bereket anlamına geldiğini dile getiren İrfan Acar, şöyle konuştu:

Köyde tarımla uğraşıyorum. Memurluktan emekli olduktan sonra günümüzü tamamen tarıma verdik. Ağaç dikiyor, büyütüyoruz. Beş yıldır emek vererek ağaç yetiştiriyoruz. Millet bu karı gördüğü zaman hep ‘soğuk' diyor, kışın sertliğini görüyor. Ben ise bu karı gördüğümde hoşlanıyorum. Çünkü bu kar bize su olacak; ağaçlarımızı ve toprağımızı besleyecek. Biz zahmeti çekmeden, onun ertesi yılki bereketini göremeyiz. İnsanlar ‘soğuk oldu, donuyoruz, doğal gaz geldi' diyor. Tamam ama bu kar da yağsın ki biz seneye bunun nasibini yiyelim. Üretelim; ceviz üretelim, badem üretelim, her şeyi üretelim. Ama üretmek için de bu kar lazım. Ben bu soğuğu keşfetmek için bazen doğada geziyorum.

“KARIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ”

Havanın soğuk olmasına rağmen karın keyfini çıkardıklarını söyleyen Kasım Bozkurt, ise "Yaz aylarında parklarda, kaydıraklarda oynardık. Şimdi ise kar yağdığı için kızağımızı alıp karın üstünde kayıyoruz. Her ne kadar hava soğuk olsa da karın keyfini çıkarıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte kayıyor, oyunlar oynuyoruz. Karın üstünde oynadıktan sonra ıslanıyoruz. Islak elbiselerle eve gittiğimizde ise annem, ben ıslandım diye bana kızıyor" dedi.

