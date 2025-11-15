Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde Fahri Kizir ve ailesini ziyaret etti.

SEZER DOĞRU

