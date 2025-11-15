Balıkesir’deki deprem fırtınası 100 gündür devam ediyor. Sadece 24 saatte 220 deprem meydana geldi. Yer Bilimci Okan Tüysüz, Sındırgı ve Simav'daki benzerliğe dikkat çekerken fay hattındaki bilinmezliklere de vurgu yaptı. Tüysüz, 6.1’den büyük bir deprem olasılığının düşük olduğunu belirterek, küçük sarsıntıların fayların enerjisini boşalttığını söyledi.

Balıkesir Sındırgı merkezli deprem fırtınası tedirgin etmeye devam ediyor. Vatandaşlar evlerine girmeye çekinirken Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki son durumla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Habertürk ekranlarında konuşan Tüysüz, bu kadar uzun depremi beklemediklerini söyleyip şu açıklamayı yaptı:

17.600 DEPREM OLDU

"Çünkü 10 Ağustos'ta Sındırgı'nın biraz kuzeyinde bir deprem oldu. Hemen artçılar gelişmeye başladı. Derken 27 Ekim'de bu defa Sındırgı'nın güneyinde 6.1'lik ikinci bir deprem oldu. Ben yayına girmeden önce baktığımda 17.600 tane deprem olmuş.

Simav'da da benzeri bir hadise var. Orada Nisan ayından bu yana aktif 4.000 deprem oldu. İkisini topladığımız zaman bölgede 10 Ağustos'tan bu yana 19.650 deprem olmuş"

"Sındırgı ile Simav arasında bağlantı var mı?" sorusuna ise Tüysüz 'hayır' cevabını verip deprem gelişimi açısından benzerliklerin olduğunu ifade etti.

Sındırgı ve Simav binlerce kez sallandı, rahatlatan açıklama Okan Tüysüz'den geldi: O ihtimal düşük...

"BİLİNMEZLİKLER VAR"

Bölgedeki depremlerin nedeni konusunda ise şöyle konuştu:

"Bilimsel anlamda birtakım bilinmezlikler var.

Bunlardan bir tanesi Sındırgı'da başlayan depremin Sındırgı'nın güneyinde, Diri fay haritasında olmayan ve yüzeyde net olarak belirlenememiş fayları etkilediği yönünde.

Bir diğer görüş ise bu aktivitenin yeraltındaki magma veya jeotermal sular vasıtasıyla aktive edildiği ve faylarda deprem oluşturduğu şeklinde"

Sındırgı ve Simav binlerce kez sallandı, rahatlatan açıklama Okan Tüysüz'den geldi: O ihtimal düşük...

Dünyadaki örneklerine değinen Tüysüz açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mesela Tokyo’da 1965-67 arasında milyonlarca deprem olmuş. Benzeri şekilde Santorini’de Ocak ayından Şubat sonuna kadar süren 2 aylık süreçte 25.000 deprem gelişmiş. Bu tür depremler genellikle yeraltındaki magmanın hareketlenmesi ile fayların tetiklenmesi yoluyla oluşuyor. Burada da büyük olasılıkla böyle bir durum söz konusu"

24 SAATTE 220 DEPREM OLDU

Depremlerin etkinliğini sürdüreceğini ifade eden Tüysüz şöyle konuştu:

"Depremin başladığından bu yana yaklaşık 100 gündür bu etkinlik sürüyor. Bugün olan 4.1, 4.4, 3.9, 3.1 gibi depremler, 24 saat içinde yaklaşık 220 depremle bu etkinliğin devam ettiğini gösteriyor.

Sındırgı ve Simav binlerce kez sallandı, rahatlatan açıklama Okan Tüysüz'den geldi: O ihtimal düşük...

"6.1'DEN BÜYÜK DEPREM OLMAZ"

Eğer bir fay üzerinde meydana geliyorsa, 4 büyüklüğünde binlerce deprem, 6 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini boşaltabilir.

Ancak magma sokulumu veya çok sayıda fayın etkilenmesi durumunda enerjinin boşalması çok anlamlı olmaz. Bu tür depremlerde genellikle büyük deprem zaten olmaz. Yani 6.1, o bölgede olabilecek en büyük depremdir.

Küçük sarsıntılar devam eder ama 6.1'den büyük deprem olmaz. Yapıda hasar yoksa evlerine girebilirler, uyuyabilirler. Ancak net bir tavsiye vermek zor. Eğer ben olsaydım girer, evimde yatarım ama rahatsız edici bir durumun farkındayım"







ÇAGLA ÇAGLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası