Sındırgı'da ardı ardına yaşanan depremler paniğe neden olmaya devam ediyor. Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bölgedeki sarsıntıların neden daha uzun hissedildiğini açıkladı.

Son aylarda adeta deprem fırtınasına tutulan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. İlçede son olarak saat 03.04'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem ilçede ve çevre bölgelerde paniğe neden olurken, uykusundan uyanan vatandaşlar 'daha büyük bir deprem olur mu?' korkusuyla kendisini sokağa attı.

Sarsıntının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki yer kabuğu özelliklerinin bu durumu doğal hâle getirdiğini belirtti.

DEPREM NEDEN UZUN SÜRÜYOR?

Bektaş, Sındırgı çevresinde kabuğun “sıcak ve zayıf” bir yapıda olduğunu, bu nedenle fayların daha yavaş kırıldığını ifade etti. Bektaş, fay kırılmasının yavaş gerçekleşmesinin, depremlerin süre olarak daha uzun hissedilmesine yol açtığını söyledi.

Bunun yanı sıra bölgedeki jeotermal sular ve gaz çıkışlarının da fay hareketlerini etkileyen önemli unsurlardan olduğunu kaydeden Bektaş, bu etkileşimin küçük depremlerin bile daha uzun titreşimli olmasına neden olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Bektaş, değerlendirmesini “Sındırgı’daki uzun süren M4’ler bölgenin doğal özelliği” sözleriyle özetledi.

SİNEM ERYİLMAZ

