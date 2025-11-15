İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kuraklık nedeniyle 15 Kasım'da bitmesi planlanan su kesintilerini ay sonuna kadar uzatarak 13 ilçede iki günde bir gece kesintisi şeklinde uygulanacağını açıkladı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 15 Kasım'da sona ereceği açıklanan su kesintilerinin ay sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Yeni program kapsamında, iki günde bir gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

13 İLÇE ETKİLENECEK

Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede devam edecek.

Barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:

Tahtalı Barajı yüzde 1.40,

Ürkmez Barajı yüzde 3.70,

Balçova Barajı yüzde 1.42,

Güzelhisar Barajı yüzde 44.64

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 0.05.

MAHMUT EKİNCİ

