İzmir kuraklığın pençesinde! Su kesintileri uzatıldı
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kuraklık nedeniyle 15 Kasım'da bitmesi planlanan su kesintilerini ay sonuna kadar uzatarak 13 ilçede iki günde bir gece kesintisi şeklinde uygulanacağını açıkladı.
Özetle
Gündem
İzmir'de kuraklık nedeniyle planlanan su kesintileri ay sonuna kadar uzatıldı ve iki günde bir gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanacak.
- Kesinti programı 13 ilçeyi etkileyecek.
- Tahtalı, Ürkmez ve Balçova Barajları düşük doluluk oranlarına sahip.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 15 Kasım'da sona ereceği açıklanan su kesintilerinin ay sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Yeni program kapsamında, iki günde bir gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.
13 İLÇE ETKİLENECEK
Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede devam edecek.
Barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:
Tahtalı Barajı yüzde 1.40,
Ürkmez Barajı yüzde 3.70,
Balçova Barajı yüzde 1.42,
Güzelhisar Barajı yüzde 44.64
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 0.05.
