İzmir Urla'dan arsa satın alan 800 kişi, 45 yıldır bitmeyen tapu mücadelesi yüzünden ev sahibi olamıyor. Yıllar süren süreçte pek çok üye hayatını kaybederken, dava artık ikinci kuşağın omuzlarında ilerliyor.

İzmir’in Urla ilçesinde 45 yılı aşkın süredir çözülemeyen tapu davaları, Teos Yapı Kooperatifi’ne üye yaklaşık 800 kişinin konut hayallerini ertelemeye devam ediyor. Yarım asra yaklaşan hukuk mücadelesi sürecinde birçok kooperatif üyesi hayatını kaybederken, davayı bugün ikinci kuşak aile bireyleri takip ediyor.

NESİLLER BOYU SÜREN HUKUK MÜCADELESİ

Sabah'ın haberine göre; 1969 yılında Urla’nın Yağcılar Köyü’nden yaklaşık 860 dönümlük arazi satın alan vatandaşlar, haklarını güvenceye almak için Teos Yapı Kooperatifi’ni kurmuştu. Ancak aradan geçen yıllar boyunca tapular, çeşitli idari kararlar ve hukuki itirazlar nedeniyle defalarca iptal edildi. Bu nedenle kooperatif üyeleri sürekli olarak mahkemelere başvurmak zorunda kaldı.

Bugün 80’li yaşlarını aşan birçok üye, çocukları ve torunlarıyla birlikte Türkiye’nin farklı kentlerinden Urla’ya gelerek duruşmaları takip ediyor.

"ARTIK KALICI BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Sabah'ın haberine göre; kooperatif Başkanı Ahmet Göksel, satın aldıkları arazinin geçmişte farklı sahipler arasında tarla tapusuyla devredildiğini, 1969’da ise imarlı arsa olarak kendilerine satıldığını belirtti.

Göksel, “Tapularımızı aldıktan sonra alt yapı çalışmalarına başladık; o dönem açtığımız yollar hâlâ arazide görülebiliyor. Aynı kişiden arsa alan başka şahısların yaklaşık 200 villa inşa etmiş olmasına rağmen, sadece bizim arazimiz için ‘orman sayılır mı?’ tartışması üzerinden dava açıldı. Bu süreç tam 55 yıldır, özellikle son 45 yılda yoğun şekilde devam ediyor. Şimdi ikinci ve üçüncü kuşaklar davaya dahil oldu” dedi.

"DEVLET ARSA TAPUSU VERDİ, ŞİMDİ ORMAN DENİYOR"

Kooperatif üyelerinden Gürsel Hancı, 1969 yılında satın aldığı parselin imarlı arsa tapusuna sahip olduğunu vurguladı. Hancı, “Devlet bana açıkça arsa tapusu verdi. Ne ormandı ne de başka bir statüsü vardı. Ancak yıllar sonra ‘burası orman sayılmalı’ denilerek müdahale edildi. Biz de karşılığında tüm belgelerimizi mahkemeye sunduk fakat yaklaşık yarım asırdır sonuç alamadık” diyerek tepkisini dile getirdi.

Hancı, “Mahkemelerde yazan ‘Adalet mülkün temelidir’ sözüne inanıyoruz. Biz sadece mülkümüz için adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

