Ticari araç sahiplerini ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek uygulama kapsamında, şartları karşılamayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek. Ayrıca zorunlu olmasına rağmen kurala uymayanlara 5 bin 586 TL ceza kesilecek. Peki kış lastiği fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kış lastiği zorunluluğunda düzenlemeye gitmiş ve uygulamanın başlama tarihini 1 Aralık'tan 15 Kasım'a çekmişti. Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği zorunluluğu bugün itibarıyla resmen başladı.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Uygulama 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. 5 ay kullanılacak kış lastiklerine geçerken, mevzuata uygun olmasına, lastiğin üzerindeki kış işareti sembolüne ve diş derinliğine dikkat edilmesi gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği kullanması zorunlu olmasına rağmen kurala uymayan araçlara 5.856 TL idari para cezası uygulanacak. Denetimlerde kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.

ÖZEL ARAÇLAR İÇİN DE ÖNERİLİYOR

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlaması nedeniyle güvenlik açısından özel araçlarda da kullanılması öneriliyor. Sürücülere lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri, raf ömrünü doldurmuş lastikleri tercih etmemeleri hatırlatıldı.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?

Kış lastiği fiyatları düşük inçlerde 2 bin TL’den başlıyor, marka ve kaliteye göre 5 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Büyük ebatlı lastiklerde tek lastik fiyatı 15 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Lastik sökme-takma işlemi 16 inç ve altı jantlarda 1.000 TL, 17 inç ve üzerinde 1.200-1.500 TL aralığında.

Lastik otellerinde saklama ücreti, dört lastik için değişim ücreti seviyesinde talep ediliyor.

