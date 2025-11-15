Geçtiğimiz günlerde motorine gelen peş peşe zamların ardından akaryakıta bir zam daha geldi. Benzinin litre fiyatında artış olurken, zam tabelaya gece yarısı yansıdı.

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ 60 LİRAYI AŞTI

Motorine 25 Ekim tarihinde 3 lira 4 kuruş zam gelmişti. Rakam akaryakıta tek seferde gelen en büyük zam olmuştu. 7 Kasım tarihinde ise motorinin litresi 2 lira 7 kuruş daha artmıştı. Zammın ardından Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da motorinin litre fiyatı 60 lirayı aştı. Şimdi ise benzine zam göründü.

Akaryakıta bir zam daha! Benzinde tabela gece yarısı değişti

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Bugünden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 14 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi şehirlere göre 55-56 lira seviyesine çıkacak.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.89 57.63 27.71 İstanbul Anadolu 54.73 57.49 27.08 Ankara 55.76 58.65 27.60 İzmir 56.09 58.99 27.53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

MESUT ŞAHİN

