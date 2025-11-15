Beşiktaş, sezon başında Alman kulübü Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki oyuncu, geride kalan 3 ayda adeta formaya hasret kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, sağ bekte kendi isteğiyle transfer edilen isme görev veriyor.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz ağustos ayında Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'ten büyük umutlarla transfer ettiği ve 5 yıllık kontrat yaptığı Taylan Bulut, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözünde beklentileri karşılayamadı.

2 MAÇTA 95 DAKİKA

Bonservisine 6 milyon euro ödenen 19 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 2 maçta forma şansı buldu. Eyüpspor karşısında 5 dakika süre alan gurbetçi futbolcu, Konyaspor ile yapılan erteleme müsabakasında 90 dakika mücadele etti.

"İLERİDE SÜRE BULUR"

Sağ bek bölgesinde kendi talebiyle transfer edilen Gökhan Sazdağı'nı tercih eden Sergen Yalçın, Taylan Bulut'la ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti.

Siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Taylan çok genç bir oyuncu. İleride oynayacak süreyi bulur. Şu an Gökhan Sazdağı ve Svensson'la gidiyoruz" sözlerini sarf etmişti.

