Beşiktaş'ın 30 Ağustos'ta görevine son verdiği Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı ekipten ayrılık süreci ve Türkiye günlerine dair dikkat çeken sözler sarf etti. 52 yaşındaki Norveçli teknik adamın açıklamaları İngiliz basınında gündem oldu.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlılardan ayrılış sürecine dair konuştu. UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lausanne'a karşı kaybettikleri eleme turu mücadelesi sonrası Başkan Serdal Adalı ile ofisinde görüştüklerini belirten Solskjaer, "Gönderileceğimi düşünmüyordum. Üzgündük ve başkanla birbirimize sarıldık" dedi.

Ole Gunnar Solskjaer

"BEŞİKTAŞ'LA DAHA ÖNCE İKİ DEFA KONUŞMUŞTUM"

The Overlap YouTube kanalında yayınlanan 'Stick to Football' programında konuşan Norveçli çalıştırıcı, "Beşiktaş teklif yapınca biraz araştırma yaptım. Kulübün tarihini biliyordum. Onlarla daha önce iki defa konuşmuştum. Kabul etmeden önce bir sene, sonra 6 ay önce konuşmuştum. Başka bir başkan vardı. Sonra o başkan gitti. Şimdiki başkan teklif yaptı. Bir süredir futbolun dışındaydım. Çok büyük bir kulüp teklif yapmıştı. Kendi kendime 'Kabul et, git ve tadını çıkar' dedim. Yaptığım işte iyiydim, elimden geleni yaptım. İlk sezonumuzda önemli bir form grafiği yakalamıştık ve neredeyse elemede oynamadan, direkt Avrupa'ya gitme hakkı kazanacaktık" şeklinde konuştu.

"TECRÜBELİ OYUNCULAR EKSTRA İDMAN İSTEMİYOR"

Solskjaer, "Beşiktaş'ta oyunculara 'Haydi, biraz ekstra bitiricilik idmanı yapalım' derdim. Genç futbolcular hemen yapardı. Tecrübeli oyunculara, antrenmandan sonra bunu dediğinde... Bugünlerde futbolcular çok fazla maça çıkıyor. Antrenman sonrası ekstra şut idmanı, bitiricilik idmanı yaptırmak zor olabiliyor. Ancak en iyilere bakıyorsunuz, mesela Erling Haaland ekstra idmanlarını yoğun maç temposuna rağmen hiç aksatmaz. Ekstralar, onun için rutin haline geldi. Benim oyuncumken istisnasız her gün kafa vuruşu ve şut antrenmanı yapardı, her gün hiç aksatmadan. Bu iki antrenmanı bitirince 15-20 penaltı vuruşu çalışırdı. O zamanlar 17-18 yaşındaydı" değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE GÜNLERİ ROLLER COASTER GİBİYDİ"

Siyah-beyazlı takımın eski hocası, "Türkiye günleri 'roller coaster' (lunaprk treni) gibiydi. Kesinlikle fantastikti, harikaydı. Hem iyi hem kötü günlerde taraftarlar çok tutkuluydu. İstanbul'da yaşamak, Türkler ile bir arada olmak kesinlikle fantastikti. Beşiktaş'a istikrar getirecek doğru kişi olduğumu düşünmüyorum ya da öyle olmasını umuyordum ama olmadı. Ben sakin bir adamım. Ancak onlar kazandıklarında çok yüksekteler, kaybettiklerinde çok dipteler. Ben asla ne çok yüksekte ne çok dipte olurum. Onlar çok tutkulular. Örnek vermek gerekirse bir maç kazanınca parti oluyordu, bir maç kaybedince ise herkes ölüyordu" sözlerini sarf etti.

"BEŞİKTAŞ'TA HER ŞEYİ ÇOK SEVDİM"

Ole Gunnar Solskjaer, "Benden önceki 6-7 teknik direktörden daha uzun kaldım. Beşiktaş, muhteşem bir kulüp. İnsanlar muhteşem. Kesinlikle her şeyi çok sevdim Beşiktaş'ta. Stadyumdaki atmosfer inanılmaz, çılgınca. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi evimizde yendik, atmosfere inanamazsınız. O anlarda en iyisi oluyorsunuz. Ancak Avrupa'da bir maç kaybettik. İlk lig maçını kazanmıştık. Sonra Konferans Ligi'nde eleme turu maçını kaybettik. Bu karşılaşma sonrası gönderileceğimi düşünmüyordum. Maç günü başkanla yemek yemiştik. Bir gece önce Manchester United, kupa maçında Grimsby'e kaybetmişti, yemekte bu konu açıldı. İsviçre takımıyla oynuyorduk. Tahtaya vurdular ve 'İnşallah bizim başımıza gelmez' dediler. Yemekten 6-7 saat sonra başkanın ofisinde konuştuk, üzgündük, sarıldık ve birbirimize 'görüşürüz' dedik" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı

"GÖREVDEN ALINMAM KİŞİSEL DEĞİLDİ"

Beşiktaş'ta 8 ay görev yapan deneyimli çalıştırıcı, "Basın toplantısındaydım. Bitirir bitirmez 'Başkan seni görmek istiyor' dediler. İki ihtimal vardı; birincisi gönderilmekti, ikinci ise milli araya gidiyorduk, yurt dışında bir yerlere gidecektik ama... Kendi kendime 'Muhtemelen görevimden alınacağım' dedim. Tüm yönetim oradaydı. Hepsiyle hala çok iyi ilişkilerim var. Sonuçlar iyi değildi ve konunun kişisel olarak benimle bir alakası yoktu. Futbolda işler böyle yürür" itirafında bulundu.

GÖKHAN KARATAŞ

