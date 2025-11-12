Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan TFF'ye eleştiri: Yanlış yaptılar, mağdur ettiler

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan TFF'ye eleştiri: Yanlış yaptılar, mağdur ettiler

- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Serdal Adalı&#039;dan TFF&#039;ye eleştiri: Yanlış yaptılar, mağdur ettiler
Beşiktaş, Serdal Adalı, TFF, Ersin Destanoğlu, Savcılık, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis iddiasıyla Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi ve sonrasında tedbirin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen oyuncularıyla alakalı olarak TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"UYGULANAN YOL, DOĞRU YOL DEĞİL"

Federasyona gittiğini açıklayan Serdal Adalı, "TFF'ye görüşmeye gittim. 'Uygulanan yol, doğru yol değil' dedim. 'Dayanıksız mağdur ediyorlar' dedim. Enteresan bir durum ile karşı karşıyayız. 1.024 kişi arasında sahte üye yapılan 2 kişi var. İkisi de aynı bahis şirketinden oynanmış, ikisi de sahte. İkisi de Beşiktaşlı." diye konuştu.

"HESAPLARIN KİMLER TARAFINDAN AÇILDIĞI NETLİK KAZANACAK"

Savcılığın konuya dair araştırma yaptığına değinen Adalı, "Konu savcılıkta. Savcılık son derece hızlı bir aksiyon gösterdi. Umarım gelecek günlerde bu sahte hesapların kimler tarafından açıldığı da kesinlik kazanacak." dedi.

Antalya'da koca dehşeti: Eşini ve iki çocuğunu katletti!Peru'da yolcu otobüsü uçurumdan düştü! En az 37 kişi hayatını kaybetti
